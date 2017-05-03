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03 мая 2017
Главные новости Москвы
13:23  03 мая 2017 0

Кадыров объяснил изменения во внешнем виде Суркова

Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, кадыров рамзан
Рамзан Кадыров объяснил чрезмерную худобу Владислава СурковаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Чечни Рамзан Кадыров уверяет, что изменения во внешности помощника президента Владислава Суркова связаны с диетой. Об этом Кадыров заявил в комментариях к посту в Instagram журналистки Анастасии Кашеваровой, где обсуждались новые фото Суркова.

«На диете», — написал пользователь кадыров-95, обозначенный в соцсети как проверенный аккаунт главы Чечни. Каких-либо разъяснений своего заявления Кадыров не сделал.

Подписчики Кашеваровой ответили Кадырову, что эта диета — «какая-то антипропаганда для худеющих».

Скрин соцсети

В Сочи помощника президента запечатлели фотографы «Коммерсанта». Журналисты и пользователи соцсетей активно обсуждают изменения во внешнем виде Суркова.

«Это Сурков. Сурков???!!! Сурков. Вот что Нуланд с нашими мальчиками делает. Вампирша госдеповская», — прокомментировал снимок редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Некоторые пользователи соцсетей начали шутить над новым имиджем Суркова, другие забеспокоились, что он болен.

Нина Калинина
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