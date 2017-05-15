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15 мая 2017
21:01  15 мая 2017 0

Авторы формата МР3 заявили о его смерти

Венский фестиваль музыкальных фильмов. Екатеринбург, музыканты, классическая музыка
Мир по-прежнему слушает музыку в MP3Фото: Василий Гришин © URA.RU

Специалисты Института интегральных схем общества Фраунгофера из Германии заявили об официальной смерти популярного формата MP3. Произошло это по причине того, что в апреле 2017 года истекли патенты на формат и прекратились сборы лицензионных отчислений с производителей программного обеспечения.

Обладатели записей смогут пользоваться ими и дальше, однако прекращение действия патента предполагает переход индустрии на более совершенные программы, которые имеют дополнительные возможности, передает телеканал 360.

Уже сегодня есть несколько эффективных кодаков для сжатия музыки, однако именно формат MP3 остается по-прежнему популярным.

Лев Истомин
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