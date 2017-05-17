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17 мая 2017
16 мая 2017
06:46  17 мая 2017 0

С аукциона продан самый дорогой в мире участок земли

Китай. Открытая лицензия на 19.08.2015, китай, гонконг
Участок площадью 4,3 гектара в Гонконге обошелся покупателю в 3 млрд долларов СШАФото: Pixabay

На правительственном аукционе в Гонконге продан самый дорогой в мире участок земли. За 4,3 гектара покупатель выложил 23,28 млрд гонконгских долларов (3 млрд долларов США).

За право приобрести участок боролись девять девелоперских компаний, в том числе две — с материкового Китая, сообщает ТАСС. Больше всех в итоге предложила компания Henderson Land Development. Каждый квадратный фут площадки (0,09 кв. метра) обошелся покупателю в 6460 долларов США. Как отмечается, эксперты оценивали участок максимум в 2,8 млрд долларов США, так что окончательная цена превзошла самые смелые ожидания.

Сейчас на самом дорогом в мире земельном участке располагается пятиэтажная парковка. Ее снесут, а к 2020 году здесь появится высотное офисное здание, сообщает «Газета.ру».

Гонконгский рынок коммерческой недвижимости считается самым дорогим в мире. Астрономические цены на жилье, офисные и торговые помещения объясняются нехваткой свободной земли.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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