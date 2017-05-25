Жители острова в Тихом океане стали наркоманами из-за крушения яхты с кокаином

22:42 24 мая 2017 1

Разбившееся судно принесло туземцам белый порошок Фото: Алена Полозова © URA.RU

Жители острова Фааите в Тихом океане стали чаще употреблять наркотики после крушения яхты с кокаином.

На тревожную тенденцию обратили внимание власти острова, сообщает Lenta.ru. В апреле этого города у берегов острова разбилась яхта с наркотиками. После тушения вспыхнувшего пожара полиция нашла на борту судна 237 килограммов наркотика. Еще примерно 370 килограммов якобы погибли в огне.

Однако участившиеся случаи наркомании среди молодежи позволяют предположить, что часть кокаина была спрятана туземцами.

Всего на острове Фааите живет около 400 жителей.

Накануне президент США Дональд Трамп перепутал какао с кокой, когда обещал бороться с производством наркотиков в Колумбии. Американский лидер читал текст по бумажке и вместо «кока» произнес созвучное «какао», напоминает «Федеральное агентство новостей». По словам президента США, возделывание какао и производство кокаина в Колумбии за год достигло рекордных высот, и Вашингтон намерен исправить сложившуюся ситуацию.