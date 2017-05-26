06:43 26 мая 2017 0

Бывший дальнобойщик пытался при помощи грузовика разгромить публичный дом Фото: depositphotos.com © URA.RU

Житель штата Невада угнал грузовик и на полной скорости въехал в ворота публичного дома.

По информации Associated Press, атаке подвергся популярный в Неваде бордель Moonlite Bunny Ranch, который часто фигурирует в реалити-шоу CatHouse. Угонщик — 40-летний Брайан Брандт. Фура, принадлежащая компании Central Transport, была похищена им из терминала на севере штата. Перед тем, как въехать в публичный дом, Брандт облачился в бронежилет и маску, сообщает информагентство Nation News.

Момент наезда на ворота публичного дома зафиксировала камера видеонаблюдения. Впоследствии запись оказалась в Сети.

В момент «атаки» в борделе находились пять сотрудников, десять клиентов и тридцать жриц любви. Никто из них не пострадал, но зданию нанесен ущерб в 400 тысяч долларов, заявил владелец Moonlite Bunny Ranch Даннис Хам.

Как сообщает «Газета.ру», Брандт ранее работал дальнобойщиком в Central Transport, но был уволен за «неподобающее поведение».