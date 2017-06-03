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03 июня 2017
15:07  03 июня 2017 0

«Бунт вассалов». Пушков высказался о санкциях Европы против США

Пресс-конференция Председателя комитета ГД по международным делам Пушкова А.К. Москва, пушков алексей
Пушков считает призывы Европы ввести санкции против США "сотрясением воздуха"Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал прозвучавшие угрозы со стороны Европы в адрес США о возможном введении санкций против страны. Обстановка между Америкой и Евросоюзом накалилась после решения о выходе Вашингтона из Парижского соглашения по климату.

«В Европе слышны призывы к санкциям против США за выход из соглашения по климату. Но на бунт против сюзерена вассалы не решатся. Сотрясение воздуха», — написал Пушков в своем Twitter.

1 июня президент США Дональд Трамп принял декрет о выходе из Парижского соглашения по климату. Это решение вызвало широкий резонанс среди мировой общественности, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума пошутил, комментируя решение Трампа о выходе из Парижского соглашения по климату.

«Мы должны быть благодарны президенту Трампу. Вот сегодня в Москве, говорят, снег был, здесь дождь, холодина такая. Теперь всё можно свалить на него и американский империализм. Но мы этого делать не будем», — цитирует Путина RT.

Марина Мотылева
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