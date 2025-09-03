FT: арест миллионера Гугнина сорвал круиз российской элиты на Северный полюс

Арест в США российского криптопредпринимателя Юрия Гугнина стал причиной отмены элитного круиза на Северный полюс для состоятельных россиян. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на судебные документы.
«Криптовалютный скандал омрачил полярную вечеринку российской элиты за 8,5 млн долларов», — говорится в материале. По информации издания, французская круизная компания Ponant аннулировала двухнедельное путешествие на ледоколе Le Commandant Charcot после задержания Гугнина в июне 2025 года. Он обвиняется в отмывании 530 млн долларов преступно нажитых доходов.
Организатор круиза — дубайская турфирма TRVL — требует от Ponant компенсацию ущерба в размере около семи млн долларов. Причиной отмены стало то, что американская компания Гугнина выступала платежным посредником между TRVL и Ponant. После ареста предпринимателя по обвинению в нарушении санкций и отмывании денег французская сторона отказалась от сотрудничества.
В турфирме TRVL отметили, что использование брокера Evita, связанного с Гугниным, было согласовано самой Ponant. После ареста посредника французская компания 2 июля расторгла контракт и не вернула 5,8 млн долларов из общей стоимости фрахта в 8,5 млн долларов. Российский организатор утверждает, что срыв сделки грозит компании исками от 165 клиентов, уже оплативших поездку, а также значительными финансовыми потерями.
По данным FT, отмененный круиз должен был стартовать на архипелаге Шпицберген и завершиться достижением Северного полюса с высадкой пассажиров на лед, диджей-сетами и выступлением группы «Ленинград». Стоимость билетов составляла от 70 до 200 тысяч долларов. На сайте Ponant указано, что ледокол Le Commandant Charcot рассчитан на 245 гостей и 215 членов экипажа. Гугнин свою вину отрицает; известно, что он переехал в США вскоре после начала военной операции на Украине.
