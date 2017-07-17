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17 июля 2017
Главные новости Москвы
11:26  17 июля 2017 1

Ученые получили странный радиосигнал от близкой к Земле звезды

На протяжении 10 минут астрономы фиксировали повышенный сигналФото: Wikipedia

Астрономы из Пуэрто-Рико получили необычный сигнал от небольшой и относительно холодной звезды Росс 128, которая находится сравнительно недалеко от Земли. Этот сигнал существенно отличался не только от тех, что обычно испускают звезды, но и от тех, что ранее удавалось поймать от самой Росс 128.

Ученые принимали от красного карлика Росс 128 сигнал на повышенных частотах на протяжении 10 минут, пишет агентство Nation News. Структура волн сигнала говорит о том, что он не мог быть отправлен с околоземных спутников, считают астрономы.

Возможно, причиной данного феномена могла стать вспышка нового класса. Однако астробиолог из пуэрториканского университета Абель Мендес не сбрасывает со счетов версию о том, что источником передачи могла быть инопланетная цивилизация, но добавляет, что пока следует проверить более реальные гипотезы.

Красный карлик Росс 128 находится в созвездии Девы на расстоянии 11 световых лет от Солнца.

Семен Гринберг
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