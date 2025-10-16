В Латвии отрицают планы по массовой депортации россиян

Министерство внутренних дел Латвии не планирует проводить массовую депортацию граждан России; в настоящее время потенциальная угроза выдворения сохраняется примерно для 500 человек, однако каждое решение будет приниматься в индивидуальном порядке. Об этом заявил руководитель МВД Латвии Рихардс Козловскис.
«Мы не предусматриваем каких-то массовых выдворений. Отдельные случаи есть и, скорее всего, они еще будут», — сказал Козловскис в эфире Латвийского радио 4. Он уточнил, что порядка 500 граждан Российской Федерации не выполнили требования, необходимые для получения статуса постоянного жителя.
Власти Латвии определили 13 октября в качестве последнего дня для сдачи экзамена по латышскому языку. По завершении этого срока Рига официально разрешила депортацию граждан Российской Федерации, которые не продемонстрировали необходимый уровень владения государственным языком. На данный момент сообщается о высылке 841 россиянина по данной причине. Российская сторона ранее заявляла, что разработала комплекс мер по содействию возвращающимся на территорию РФ.
