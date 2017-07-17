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17 июля 2017
Главные новости Москвы
14:51  17 июля 2017 14

В Сети выложили новую 3D-визуализацию Крымского моста. ВИДЕО

Визуализация включает общий вид трассы от таманского до керченского берегаФото: проект "Крымский мост"

На YouTube-канале проекта «Крымский мост» появилась новая трехмерная визуализация «большой стройки». Она включает общий вид трассы от таманского до керченского берега и виды фарватерного участка в дневное и ночное время. Впервые архитектурная подсветка моста представлена в анимированном трехмерном формате.

Как сообщает телеканал «Звезда», трехмерная модель моста создана на основе рабочей документации проекта. Все опоры моста подсвечены белым, в судоходной части подсветка интенсивнее. Арочные пролеты подсвечены тремя цветами: автодорожная арка — синим, железнодорожная — красным, а фарватерные опоры — белым.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в честь грандиозной стройки через Керченский пролив в Крыму выпустили специальное вино.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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