В Сети выложили новую 3D-визуализацию Крымского моста. ВИДЕО

На YouTube-канале проекта «Крымский мост» появилась новая трехмерная визуализация «большой стройки». Она включает общий вид трассы от таманского до керченского берега и виды фарватерного участка в дневное и ночное время. Впервые архитектурная подсветка моста представлена в анимированном трехмерном формате.
Как сообщает телеканал «Звезда», трехмерная модель моста создана на основе рабочей документации проекта. Все опоры моста подсвечены белым, в судоходной части подсветка интенсивнее. Арочные пролеты подсвечены тремя цветами: автодорожная арка — синим, железнодорожная — красным, а фарватерные опоры — белым.
Ранее «URA.RU» сообщало, что в честь грандиозной стройки через Керченский пролив в Крыму выпустили специальное вино.