После создания Малороссии Порошенко заявил, что вернет Украине Крым и Донбасс

После сообщений о том, что Донецкая и Луганская народные республики создают новое государство, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев готов восстановить суверенитет над Крымом и Донбассом. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко в своем Twitter.
«Проект „Новороссия“ был похоронен. Украина восстановит суверенитет над Донбассом и Крымом», — цитирует Цеголко слова Порошенко.
Ранее глава ДНР Александр Захарченко объявил о том, что Донецкая и Луганская народные республики приняли решение создать новое государство — Малороссию.