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18 июля 2017
Главные новости Москвы
14:37  18 июля 2017 8

После создания Малороссии Порошенко заявил, что вернет Украине Крым и Донбасс

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Президент отреагировал на создание МалороссииФото: пресс-служба Президента Украины

После сообщений о том, что Донецкая и Луганская народные республики создают новое государство, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев готов восстановить суверенитет над Крымом и Донбассом. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко в своем Twitter.

«Проект „Новороссия“ был похоронен. Украина восстановит суверенитет над Донбассом и Крымом», — цитирует Цеголко слова Порошенко.

Ранее глава ДНР Александр Захарченко объявил о том, что Донецкая и Луганская народные республики приняли решение создать новое государство — Малороссию.

Семен Гринберг
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