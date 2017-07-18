23:04 18 июля 2017 1

Дмитрий Овсянников рассказал депутатам, каким хочет видеть Севастополь через 13 лет Фото: Пресс-служба Дмитрия Овсянникова © URA.RU

Заксобрание Севастополя утвердило Стратегию социально-экономического развития города до 2030 года. Власти сделали акцент на развитии производства, становлении Севастополя как центра туризма, образования и культуры.

Как подчеркнули депутаты, Стратегия стала первым в современной истории города документом, который расставит приоритеты бюджетного финансирования и привлечения инвестиций на ближайшие 13 лет, пишет «Российская газета». В поддержку утверждения Стратегии выступил командующий ЧФ, адмирал Александр Витко. Он напомнил парламентариям, что на северной стороне Севастополя на базе 30-й береговой батареи создается филиал парка культуры и отдыха Минобороны России «Патриот». «Там будет создан достойный памятник Великой Отечественной войне, предусмотрены места отдыха, развлечений», — рассказал Витко, пообещав, что флот будет развивать инфраструктуру этой части города.

Приоритетами в экономике Севастополя, по мнению разработчиков документа, станут судоремонт и судостроение, виноделие, машиностроение, информационно-коммуникационные технологии, рыболовство и рыбопереработка, транспорт и логистика. К 2030 году собственные налоговые и неналоговые доходы бюджета Севастополя увеличатся в 2,5 раза — с 9,8 млрд рублей (в 2016 году) до 24,4 млрд рублей через 13 лет.

Как отметил врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, стратегия определяет приоритетные направления развития города, принципы и подходы в реализации социальной и экономической политики. «Госпрограммы будут приведены в соответствие с законом о стратегии, и в них мы конкретно отметим, какие объекты будут построены, какие режимы и порядки будут действовать», — подчеркнул Овсянников.