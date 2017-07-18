{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,37
Динамика за 2 недели
Евро 68,40
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
19 июля 2017
18 июля 2017
23:04  18 июля 2017 1

У Севастополя появилась первая в истории программа развития на десятилетия. Власти города поддержал флот

Овсянников Дмитрий, Овсянников Дмитрий
Дмитрий Овсянников рассказал депутатам, каким хочет видеть Севастополь через 13 летФото: Пресс-служба Дмитрия Овсянникова © URA.RU
новость из сюжета:
Крым вернулся в состав России
все новости сюжета

Заксобрание Севастополя утвердило Стратегию социально-экономического развития города до 2030 года. Власти сделали акцент на развитии производства, становлении Севастополя как центра туризма, образования и культуры.

Как подчеркнули депутаты, Стратегия стала первым в современной истории города документом, который расставит приоритеты бюджетного финансирования и привлечения инвестиций на ближайшие 13 лет, пишет «Российская газета». В поддержку утверждения Стратегии выступил командующий ЧФ, адмирал Александр Витко. Он напомнил парламентариям, что на северной стороне Севастополя на базе 30-й береговой батареи создается филиал парка культуры и отдыха Минобороны России «Патриот». «Там будет создан достойный памятник Великой Отечественной войне, предусмотрены места отдыха, развлечений», — рассказал Витко, пообещав, что флот будет развивать инфраструктуру этой части города.

Приоритетами в экономике Севастополя, по мнению разработчиков документа, станут судоремонт и судостроение, виноделие, машиностроение, информационно-коммуникационные технологии, рыболовство и рыбопереработка, транспорт и логистика. К 2030 году собственные налоговые и неналоговые доходы бюджета Севастополя увеличатся в 2,5 раза — с 9,8 млрд рублей (в 2016 году) до 24,4 млрд рублей через 13 лет.

Как отметил врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, стратегия определяет приоритетные направления развития города, принципы и подходы в реализации социальной и экономической политики. «Госпрограммы будут приведены в соответствие с законом о стратегии, и в них мы конкретно отметим, какие объекты будут построены, какие режимы и порядки будут действовать», — подчеркнул Овсянников.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров