Россияне с низкими зарплатами не верят в помощь государства

Большинство россиян не верят, что им поможет государство или кто-то из родственников в случае, если их зарплата станет меньше. По данным опроса Высшей школы экономики (ВШЭ), в этом признались 42% респондентов.
По информации из доклада ВШЭ, в последнюю очередь беднеющие жители России рассчитывают на помощь властей — в поддержку государства верят только 4% опрошенных.
Часть граждан надеется, что в тяжелой ситуации их выручат родственники — на такую поддержку рассчитывают 28% опрошенных. Больше других на помощь знакомых и друзей рассчитывают люди, окончившие вуз (32%).
Справиться с финансовыми проблемами за счет собственных сбережений смогут 26% респондентов ВШЭ. 37% россиян оптимистично оценивают свое материальное положение как хорошее или очень хорошее, передает РБК.