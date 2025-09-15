Польша должна противостоять попыткам западных стран втянуть ее в конфликт на Украине и сосредоточиться на скорейшем установлении мира, пишут польские СМИ. Издание Mysl Polska отмечает, что Варшава, действуя в интересах Киева, фактически выполняет приказы Запада, а не собственную политику.
«Украина не является самостоятельным международным субъектом, поэтому попытки втянуть Польшу в войну отражают интересы западного истеблишмента, ответственного за нынешний конфликт», — говорится в материале. По мнению издания, Польше следует объявить о полном нейтралитете, отказаться от помощи Киеву и не позволять использовать свою территорию и инфраструктуру для военной поддержки Украины.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что нынешние гарантии безопасности подразумевают, что страны-гаранты должны защищать Украину в случае нового конфликта. Однако в Европе мало кто готов вести боевые действия против России.
В начале сентября в Париже прошла встреча так называемой коалиции желающих, возглавляемой премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Французский лидер сообщил, что 26 стран согласились разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня. В МИД России подчеркнули, что любые попытки разместить войска НАТО на украинской территории неприемлемы и могут привести к резкой эскалации. Российские дипломаты назвали подобные инициативы «подстрекательством к продолжению боевых действий».
