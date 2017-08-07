Компания «Укртрансгаз» может оказаться неготовой к прокачке газа из-за нежелания «Нафтогаза» инвестировать в газотранспортную систему страны. Об этом заявил глава Минэнерго Украины Игорь Насалик.
«Я считаю бестолковой политику НАК „Нафтогаз“ относительно транспортной системы, они уже ее для себя, скажем, зачеркнули и не рассматривают в 2019 году», — приводит слова Насалики «Национальная служба новостей».
Украинский чиновник отметил, что если «Укртрансгаз» будет технически не готов к прокачке, то это будет катастрофа.
Ранее «Укртрансгаз» обвинил «Нафтогаз» в том, что компания не заинтересована в развитии ГТС из-за рисков строительства Россией газопроводов в обход Украины. «Нафтогаз», отмечает «Федеральное агентство новостей», надеется продолжить транзит российского газа и после 2020 года.