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07 августа 2017
06 августа 2017
12:17  07 августа 2017 0

Киев провоцирует энергетическую катастрофу из-за транзита газа

Открытая лицензия на 30.07.2015. Добыча газа и нефти., газ
Украина может оказаться не готова к транзиту газаФото: media.gazprom-neft.ru

Компания «Укртрансгаз» может оказаться неготовой к прокачке газа из-за нежелания «Нафтогаза» инвестировать в газотранспортную систему страны. Об этом заявил глава Минэнерго Украины Игорь Насалик.

«Я считаю бестолковой политику НАК „Нафтогаз“ относительно транспортной системы, они уже ее для себя, скажем, зачеркнули и не рассматривают в 2019 году», — приводит слова Насалики «Национальная служба новостей».

Украинский чиновник отметил, что если «Укртрансгаз» будет технически не готов к прокачке, то это будет катастрофа.

Ранее «Укртрансгаз» обвинил «Нафтогаз» в том, что компания не заинтересована в развитии ГТС из-за рисков строительства Россией газопроводов в обход Украины. «Нафтогаз», отмечает «Федеральное агентство новостей», надеется продолжить транзит российского газа и после 2020 года.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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