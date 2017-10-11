Украинские силовики заявили о задержании шпиона спецслужб России

20:08 11 октября 2017 0

Василий Грицак (справа) заявил о задержании шпионки Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Сотрудники службы безопасности Украины задержали военнослужащую нацгвардии, которая передавала секретную информацию российским спецслужбам. Об этом в среду, 11 октября, заявил глава СБУ Василий Грицак.

«5 октября 2017 года был задержан военнослужащий Национальной гвардии Украины, секретоноситель. Женщина, которая проходила службу на центральной базе хранения Национальной гвардии… Фамилия военнослужащего — это женщина — Родионова», — приводит «Интерфакс» слова Грицака, которые он произнес на брифинге в Киеве.

Глава украинской службы безопасности также отметил, что псевдонимами задержанной были «45-й» и «Невский». Она, по его словам, передала большое количество информации и нанесла ущерб интересам обороноспособности Украины.

Женщина якобы была завербована спецслужбами России еще летом 2016 года. Ее научили шифровке и дешифровке, а также обеспечили всем необходимым оборудованием. Сейчас она, по словам Грицака, активно сотрудничает со следствием — дает информацию о своем руководителе и рассказывает подробности и обстоятельства вербовки.