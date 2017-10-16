Белоруссия официально объявлена местом проведения песенного конкурса «Детское Евровидение — 2018». Таким образом, белорусская заявка на проведение мероприятия была признана лучшей.
Конкурс пройдет в Минске уже во второй раз, сообщает Life.ru. В прошлый раз участники «Детского Евровидения» приезжали в столицу Белоруссии в 2010 году.
«Европейский вещательный союз рад объявить, что белорусский член союза „Белтелерадиокомпания“ примет детский песенный конкурс „Евровидение“ в Минске в 2018 году», — цитирует издание сообщение ЕВС.
Отметим, в отличии от «взрослого» конкурса «Евровидение», где место проведения зависит от победителя, на детском конкурсе принимающую сторону определяют по результатам рассмотрения заявок. Так, финал «Детского Евровидения — 2017» состоится лишь в конце ноября. В этом году детский конкурс проходит в столице Грузии Тбилиси. Россию представит Полина Богусевич с песней «Крылья».