{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,62
Динамика за 2 недели
Евро 68,14
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
16 октября 2017
15 октября 2017
03:03  16 октября 2017 0

Объявлено место проведения «Детского Евровидения — 2018»

В память о прошлом "Детском Евровидении" в Минске "Почта Белоруссии" выпускала специальную маркуФото: Википедия

Белоруссия официально объявлена местом проведения песенного конкурса «Детское Евровидение — 2018». Таким образом, белорусская заявка на проведение мероприятия была признана лучшей.

Конкурс пройдет в Минске уже во второй раз, сообщает Life.ru. В прошлый раз участники «Детского Евровидения» приезжали в столицу Белоруссии в 2010 году.

«Европейский вещательный союз рад объявить, что белорусский член союза „Белтелерадиокомпания“ примет детский песенный конкурс „Евровидение“ в Минске в 2018 году», — цитирует издание сообщение ЕВС.

Отметим, в отличии от «взрослого» конкурса «Евровидение», где место проведения зависит от победителя, на детском конкурсе принимающую сторону определяют по результатам рассмотрения заявок. Так, финал «Детского Евровидения — 2017» состоится лишь в конце ноября. В этом году детский конкурс проходит в столице Грузии Тбилиси. Россию представит Полина Богусевич с песней «Крылья».

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров