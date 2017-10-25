Издатели The New Yorker сделали из Трампа страшного клоуна. ФОТО

04:11 25 октября 2017 0

Художник изобразил Трампа злодеем, так как не поддерживает его политику Фото: depositphotos.com © URA.RU

Художник Картер Гудрич специально для The New Yorker создал пугающую карикатуру на Дональда Трампа. Изображение президента США в образе «жуткого клоуна» украсит обложку американского издания в преддверии Хеллоуина.

Как сообщает Nation News, автор картинки выразил в ней свое отношение к лидеру страны. Гудрич назвал Трампа «карикатурным злодеем, странным и инфантильным», что отразилось в его работе под названием «Октябрьский Сюрприз».

Ранее сообщалось, что на американского лидера совершено нападение в здании Конгресса. Активист движения «Американцы действуют» Райан Клейтон закидал президента США российскими флагами.