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26 октября 2017
Главные новости Москвы
15:09  26 октября 2017 0

Следователи нашли вероятного убийцу школьника в Волгограде. Он рассказал, как зарезал подростка

Северная корея, баллистические ракеты, ядерный взрыв, эксгибиционист, кровь на полу, нож, убийство, нож в крови, кровь на полу, окровавленный нож, капли крови, пятна крови
Предполагаемый убийца подростка уверяет, что все произошло случайноФото: depositphotos.com © URA.RU

В Волгограде 15-летний ученик восьмого класса попал под подозрение в убийстве 14-летнего подростка в одной из городских школ. Как рассказали правоохранители, школьник уже задержан и написал явку с повинной.

Следователи допросили подозреваемого, он рассказал обстоятельства произошедшего, пишет «Интерфакс». Якобы на перемене в коридоре он показывал друзьям свой нож. Когда потерпевший держал острый предмет в руках, хозяин ножа нечаянно толкнул его.

«В результате мальчик получил смертельное ранение в сердце. Испугавшись, подозреваемый выкинул нож на улицу», — рассказала представитель регионального следственного управления СКР Наталия Куницкая. Вопрос о мере пресечения для восьмиклассника еще не решен. Следователи планируют провести мероприятия по закреплению доказательной базы.

25 октября «URA.RU» писало, что в школьном туалете в Волгограде был зарезан 14-летний школьник. У него обнаружили ножевое ранение в области сердца. Нож со следами крови был найден на улице около здания.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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