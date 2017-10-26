В Волгограде 15-летний ученик восьмого класса попал под подозрение в убийстве 14-летнего подростка в одной из городских школ. Как рассказали правоохранители, школьник уже задержан и написал явку с повинной.
Следователи допросили подозреваемого, он рассказал обстоятельства произошедшего, пишет «Интерфакс». Якобы на перемене в коридоре он показывал друзьям свой нож. Когда потерпевший держал острый предмет в руках, хозяин ножа нечаянно толкнул его.
«В результате мальчик получил смертельное ранение в сердце. Испугавшись, подозреваемый выкинул нож на улицу», — рассказала представитель регионального следственного управления СКР Наталия Куницкая. Вопрос о мере пресечения для восьмиклассника еще не решен. Следователи планируют провести мероприятия по закреплению доказательной базы.
25 октября «URA.RU» писало, что в школьном туалете в Волгограде был зарезан 14-летний школьник. У него обнаружили ножевое ранение в области сердца. Нож со следами крови был найден на улице около здания.