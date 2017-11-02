Полиция жестоко избила россиян в Испании

07:55 02 ноября 2017 0

Десятки фанатов смогли пробраться на стадион Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Испанские полицейские атаковали дубинками болельщиков московского «Спартака» после завершения четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей».

Инцидент произошел возле стадиона «Рамон Санчес Писхуан» после игры в Севилье, когда стражи порядка попытались остановить российских болельщиков, рвущихся к автобусу «Спартака», передает «Лента.ру». Один из футбольных фанатов получил удар дубинкой по голове, после чего потерял сознание. На просьбы вызвать бригаду медиков полицейские ответили отказом.

Спортивная встреча на стадионе закончилась победой местной команды со счетом 2:1. По решению УЕФА болельщиков из России не пускали на стадион, однако несколько десятков фанатов смогли туда пробраться. Санкции в отношении российских фанатов Союз европейских футбольных ассоциаций ввел после того, как 13 сентября во время матча первого тура Лиги чемпионов в Мариборе, один из болельщиков атаковал полицейского.