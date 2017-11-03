Украинский «Антонов» продлит жизнь российских Ан-124. Санкции не помешают

19:39 03 ноября 2017 0

Обслуживание самолетов не нарушит украинское законодательство Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Украинское государственное предприятие «Антонов» проведет оценку технического состояния российских самолетов Ан-124-100 «Руслан». Информация об этом появилась на официальной странице компании на Facebook. Обслуживание пройдет в рамках договора и не нарушит украинское законодательство.

Компания «Волга-Днепр» (ей принадлежат самолеты) не попала под санкции, так как «Руслан» зарегистрирован в качестве гражданского воздушного судна и «может использоваться только в целях обеспечения потребностей граждан и экономики», — говорится в сообщении компании «Антонов».

Бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов в беседе с корреспондентом «Национальной службы новостей» пояснил, что сейчас у самолетов Ан-124 вырабатывается ресурс. По авиационным правилам техобслуживание может делать только производитель, коим является украинская сторона. «Этому обстоятельству [договору] можно только радоваться. Это будет первым взаимовыгодным шагом», — считает Смирнов.

Ранее «URA.RU» сообщало, что «Антонов» и «Волга-Днепр» проводили закрытые переговоры. Отмечалось, что сотрудничество выгодно обеим сторонам, так как украинская компания не получала доходов с 2016 года, а российской стороне нужно продление сроков эксплуатации «Русланов». Сотрудничество между между ГП «Антонов» и ООО «Авиакомпания » Волга-Днепр» было полностью прекращено в направлении предоставления услуг по воздушным перевозкам крупногабаритных и нестандартных грузов.