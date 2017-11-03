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03 ноября 2017
19:39  03 ноября 2017 0

Украинский «Антонов» продлит жизнь российских Ан-124. Санкции не помешают

Споттинг: аэропорт. Клипарт. Екатеринбург, взлет, ан-124-100, самолет руслан
Обслуживание самолетов не нарушит украинское законодательствоФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Украинское государственное предприятие «Антонов» проведет оценку технического состояния российских самолетов Ан-124-100 «Руслан». Информация об этом появилась на официальной странице компании на Facebook. Обслуживание пройдет в рамках договора и не нарушит украинское законодательство.

Компания «Волга-Днепр» (ей принадлежат самолеты) не попала под санкции, так как «Руслан» зарегистрирован в качестве гражданского воздушного судна и «может использоваться только в целях обеспечения потребностей граждан и экономики», — говорится в сообщении компании «Антонов».

Бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов в беседе с корреспондентом «Национальной службы новостей» пояснил, что сейчас у самолетов Ан-124 вырабатывается ресурс. По авиационным правилам техобслуживание может делать только производитель, коим является украинская сторона. «Этому обстоятельству [договору] можно только радоваться. Это будет первым взаимовыгодным шагом», — считает Смирнов.

Ранее «URA.RU» сообщало, что «Антонов» и «Волга-Днепр» проводили закрытые переговоры. Отмечалось, что сотрудничество выгодно обеим сторонам, так как украинская компания не получала доходов с 2016 года, а российской стороне нужно продление сроков эксплуатации «Русланов». Сотрудничество между между ГП «Антонов» и ООО «Авиакомпания » Волга-Днепр» было полностью прекращено в направлении предоставления услуг по воздушным перевозкам крупногабаритных и нестандартных грузов.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
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