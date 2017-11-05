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05 ноября 2017
04 ноября 2017
08:26  05 ноября 2017 0

Генконсульство РФ  спрятало девочку, которую отец насильно удерживал в Турции

Школьница из Петербурга мечтает о возвращении на родинуФото: скрин с видео портала 78.RU

Юная россиянка трое суток скрывается в российском диппредставительстве в Турции. Опасаясь за ее безопасность, сотрудники посольство перевели ее в тайное убежище.

Надежда, которую турецкий отец насильно удерживал в стране, с помощью родственников смогла от него сбежать и укрыться в российском посольстве. Как рассказал журналистам пресс-атташе Генконсульства РФ в Стамбуле Сергей Лосев, в настоящее время конкретное местонахождение девочки держится в тайне в целях безопасности и прорабатывается вопрос о ее возвращении в Россию, сообщает РЕН ТВ.

Пятнадцатилетняя школьница из Санкт-Петербурга приехала в Турцию к отцу, которого не видела с четырех лет. После смерти мамы ей было необходимо получить у него разрешение на опеку со стороны бабушки. Папа в последний момент передумал отпускать дочь на родину — отобрал паспорт и телефон, заставил надеть паранджу и ходить в религиозную школу, а также заявил, что намерен выдать ее замуж. «Господи, прошу, умоляю, я рыдаю каждую ночь. Заберите меня поскорее», -написала девочка в своем дневнике.

Игорь Чукреев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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