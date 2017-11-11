12:04 11 ноября 2017 0

Объект работает в обычном режиме Фото: Военнослужащий российского контингента в Сирии

Российские военные выступили с опровержением информации о нападении боевиков на колонну в районе авиабазы Хмеймим в Сирии.

По данным представителей базы, которые приводит «Интерфакс», никаких нападений на транспортников в провинции Латакия не зафиксировано. Объект работает в обычном режиме.

Ранее «URA.RU» писало о том, что члены террористической группировки «Тахрир аш-Шам» сообщили об атаке колонны военнослужащих в Сирии. Террористы добавили, что диверсия совершена с помощью заминированного автомобиля, оставленного на пути военных.