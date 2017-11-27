Россиянин получил два года колонии за унижение чиновников

21:04 27 ноября 2017 0

Петербуржец ранее был осужден за экстремистские материалы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Петербуржец Владимир Тимошенко распространил в соцсети сообщение, которое носило «оскорбительный и унизительный характер» в отношении госслужащих, за что получил два года тюрьмы. Об этом сообщает Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу.

Как выявило следствие, 31 января 2015 года уроженец Кисловодска, 1973 года рождения, попросил знакомую опубликовать в соцсети «ВКонтакте» с его страницы текст, в котором содержались «высказывания, направленные на возбуждение ненависти и вражды и носящие оскорбительный и унизительный характер в отношении служащих учреждений и институтов государственной власти». Женщину он в свои планы не посвятил, передает Life.

Тимошенко был признан виновным в возбуждении «ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства». Суд приговорил его к двум годам исправительной колонии строгого режима.

Примечательно, что петербуржец во время совершения этих действий в Интернете уже отбывал срок в исправительном учреждении. В 2010 году он был осуждён и отправлен в колонию на пять с половиной лет за подготовку подрыва Новгородского кремля. Националист освободился в декабре 2016 года, но вновь был задержан две недели спустя по обвинению в экстремизме.