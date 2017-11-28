Глава МВД Украины заявил, что Минские соглашения «мертвы»

17:14 28 ноября 2017 0

Аваков выступил на национальном экспертном форуме Фото: Wikimedia Commons

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Минские договоренности по урегулированию ситуации в Донбассе исчерпали себя. Он сделал такое заявление в ходе национального экспертного форума «Украина: в стремлении к равновесию».

«Минские соглашения мертвы. Они были необходимы лишь как инструмент прекращения огня», — цитирует Авакова RT со ссылкой на пресс-службу МВД Украины в Twitter. При этом он подчеркнул, что новые соглашения должны быть не «минскими», а любыми другими, и должны полностью контролировать границу Украины и России совместно с миротворцами ООН, ввести на Донбасс украинские органы юстиции и провести там выборы, сообщает Nation News.

Ранее глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий ушел в отставку из-за боевых ранений. Исполняющим обязанности главы республики назначили Леонида Пасечника. Он рассказал, что с приходом нового руководства в ЛНР не произойдет никакого «кризиса власти», и республика по-прежнему будет держать курс на союз с Россией и выполнение достигнутых в Минске договоренностей. Плотницкий стал уполномоченным по исполнению Минских соглашений.