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28 ноября 2017
17:14  28 ноября 2017 0

Глава МВД Украины заявил, что Минские соглашения «мертвы»

Аваков выступил на национальном экспертном форумеФото: Wikimedia Commons
новость из сюжета:
Война на Украине
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Минские договоренности по урегулированию ситуации в Донбассе исчерпали себя. Он сделал такое заявление в ходе национального экспертного форума «Украина: в стремлении к равновесию».

«Минские соглашения мертвы. Они были необходимы лишь как инструмент прекращения огня», — цитирует Авакова RT со ссылкой на пресс-службу МВД Украины в Twitter. При этом он подчеркнул, что новые соглашения должны быть не «минскими», а любыми другими, и должны полностью контролировать границу Украины и России совместно с миротворцами ООН, ввести на Донбасс украинские органы юстиции и провести там выборы, сообщает Nation News.

Ранее глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий ушел в отставку из-за боевых ранений. Исполняющим обязанности главы республики назначили Леонида Пасечника. Он рассказал, что с приходом нового руководства в ЛНР не произойдет никакого «кризиса власти», и республика по-прежнему будет держать курс на союз с Россией и выполнение достигнутых в Минске договоренностей. Плотницкий стал уполномоченным по исполнению Минских соглашений.

Ксения Томашова
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