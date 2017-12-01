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01 декабря 2017
Главные новости 
14:50  01 декабря 2017 0

Будут судить екатеринбургских бомжей, устроивших кровавую резню в Челябинске

Северная корея, баллистические ракеты, ядерный взрыв, эксгибиционист, кровь на полу, нож, убийство, нож в крови, кровь на полу, окровавленный нож, капли крови, пятна крови
Челябинец сам позвал своих убийц к себе в гостиФото: depositphotos.com © URA.RU

Закончено расследование уголовного дела о резне, которую устроили в Челябинске двое ранее судимых бомжей из Екатеринбурга.

«Мужчины обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями «убийство двух лиц», «разбой» и «похищение документов», — сообщили «URA.RU» в СКР по Челябинской области.

Каким-то образом екатеринбургские бомжи добрались до Челябинска и там, по версии следствия, выпивали на улице. В этот момент к ним подошел пьяный местный житель и пригласил к себе домой. Он хотел еще выпить, но компании не было, и челябинец решил, что это будут подходящие собутыльники.

В квартире пожилая мама гостеприимного челябинца попыталась выгнать пьяных бомжей, и они ее зарезали. После этого перерезали горло и хозяину квартиры: один держал жертву, а другой убивал. Собрали сотовые телефоны, деньги, документы и скрылись. Через несколько дней их поймали.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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