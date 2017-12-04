Мужчине, попросившему гроб у Путина, вернут половину пенсии

16:12 04 декабря 2017 0

Мужчина посчитал, что без выплат пенсий ему вскоре понадобится гроб Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура Забайкальского края выявила нарушения в работе судебных приставов, из-за которых пенсионер Анатолий Вертипрахов попросил президента обеспечить его могилой и гробом.

Вертипрахов, напомним, обратился к главе государства Владимиру Путину после того, как судебные приставы сняли с его счета всю пенсию в счет долгов за коммунальные услуги. Пожилой мужчина в своем письме подчеркнул, что «жить в этой стране невозможно».

В сообщении прокуратуры говорится, что нарушения были выявлены в области федерального закона об исполнительном производстве, пишет РБК. Судебный пристав Оловяннинского района 8 августа взыскал 9092 рубля с Вертипрахова и ту же сумму — с его супруги. А копии постановлений о возбуждении исполнительного производства были направлены в адрес должников только 19 сентября, то есть по истечении практически полутора месяцев. Это лишило пенсионеров возможности своевременно и добровольно выплатить долги.

По данным ведомства, Пенсионный фонд России (ПФР) направил приставам информацию об отсутствии у должника статуса получателя пенсии. «Только после обращения пенсионера в ПФР приставы получили оттуда сведения, что он все-таки является пенсионером. Меры принудительного исполнения были отменены», — отметили в пресс-службе прокуратуры.

Ранее стало известно, что у Вертипрахова оказался в должниках из-за коммунального беспредела, который творится в селе Яснинском уже два года. Выяснилось, что приставы не имели права списывать сумму, превышающую 50% от заработной платы и других доходов, в данном случае от пенсии. В связи с этим в правительстве края пообещали снять арест с банковского счета пенсионера и возвратить ему половину пенсии.