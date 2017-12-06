На «Почте России» в посылке с Ямала подменили банку с тушенкой

14:37 06 декабря 2017 0

Воришки на «Почте России» стали действовать изощреннее Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Жительница Нового Уренгоя 33-летняя Татьяна Балатская сообщила в редакцию «URA.RU», что ее посылка была вскрыта и ограблена на почте. Женщина решила поделиться своей историей, прочитав новость о том, как на «Почте России» в Уренгое копченое сало поменяли на соленое.

«В октябре 2017 отправили посылку в Санкт-Петербург. Мало того, что посылка пришла вскрытая, так в ней еще порылись. Взяли, что им надо. К примеру, было вложено две банки тушенки в стекле, а одну банку хорошей тушенки они заменили жестяной банкой непонятно чего!!! Отзыв и оценку плохую мы написали, но что толку…», — написала Татьяна в редакцию.

В пресс-службе «Почты России» пообещали дать комментарий по этому инциденту позже.

Это уже второй случай за последнее время, когда посылки были вскрыты, но содержимое было не просто украдено, а подменено на аналогичное. Пока непонятно, подмена продуктов в посылках — это кража или чей-то изощренный юмор. Ранее «URA.RU» писало о другом случае подмены содержимого посылки в ЯНАО. Жительница Оренбургской области отравила сыну копченое сало в ямальский поселок Уренгой. Однако кто-то вскрыл посылку и подменил содержимое: украл копченое сало и заменил его на соленое.