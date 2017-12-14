04:23 14 декабря 2017 0

В социальных сетях фотографии певца восприняли с юмором Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров прошелся по улицам Нью-Йорка в толстовке с символикой творческого объединения «Антихайп» рэп-исполнителя Вячеслава Машнова, известного под псевдонимами Гнойный и Слава КПСС. Артист опубликовал фото на своей странице в Instagram.

«Алаверды Гнойному за „Зайку“», — подписал пост Киркоров, напомнив про исполнение Гнойным своей песни на одном из концертов в середине ноября. Певец выложил десять фотографий, где позирует в толстовке, которая стилизована под известный бренд Supreme.

В социальных сетях снимки артиста восприняли с юмором, появилось множество комментариев на данную тему. Некоторые даже признались, что специально зарегистрировались, чтобы увидеть певца в толстовке «Антихайп», передает телеканал 360.

Киркоров и Гнойный вместе выступили членами жюри вокального конкурса «Успех». Эстрадный певец признался в симпатии к рэперу и назвал его «умным и образованным парнем».