Главный тренер сборной России рассказал о решении Хайкина играть за Норвегию

Главный тренер сборной России Валерий Карпин не располагает официальной информацией о смене спортивного гражданства вратарем Никитой Хайкиным. Об этом Карпин сообщил журналистам.
«У меня нет информации по поводу Никиты Хайкина. Так же, как вы узнали сегодня. Мне тренер вратарей Виталий Кафанов сказал. Не знаю, где он увидел», — передает слова Карпина ТАСС.
Также главный тренер отметил, что Хайкин уже продолжительное время не вызывается в национальную сборную, а общение с вратарями ведет Кафанов. Карпин добавил, что не располагает деталями возможного выбора Хайкина, однако высказал уважение к любому решению игрока.
Ранее Telegram-канал Sport Baza сообщил, что Никита Хайкин отказался от российского спортивного гражданства, указав в системе FIFA Великобританию, а затем планирует сменить его на Норвегию для выступления за сборную этой страны. Вратарь четыре раза становился чемпионом Норвегии в составе клуба «Буде-Глимт» и в 2021 году впервые был включен в расширенный список сборной России, но так и не дебютировал за нее.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.