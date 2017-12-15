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16 декабря 2017
15 декабря 2017
Главные новости Москвы
22:57  15 декабря 2017 1

На родине Христа отменили Рождество из-за Трампа. «Отнял всю радость»

Открытая лицензия от 10.08.2016. Паралимпиада, социальные сети, душ, вода, бразилия, рио, рио де жанейро, статуя христа искупителя
В Назарете отменили мероприятия в честь рождения Иисуса ХристаФото: Pixabay.com

Али Салам, мэр израильского Назарета, отменил все мероприятия, приуроченные к празднику Рождества Христова. Причиной стало решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

«Решение Трампа отняло всю радость у праздника, и поэтому мы отменяем празднества в этом году», — заявил градоначальник, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Times of Israel. Согласно Евангелию, в Назарете произошло Благовещение — архангел Гавриил принес Деве Марии весть о грядущем рождении Спасителя. Также город считается местом, где прошли детство и юность Христа.

После признания Иерусалима столицей Израиля начались столкновения палестинцев с израильскими силовиками. Главы России и Турции выразили обеспокоенность решение американского лидера по Иерусалиму. В ходе беседы Владимир Путин и Реджеп Эрдоган подчеркнули, что подобный шаг может перечеркнуть перспективы ближневосточного мирного процесса. Позже Организация исламского сотрудничества объявила Восточный Иерусалим столицей Палестины и предупредила Штаты об ответственности.

Ксения Томашова
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