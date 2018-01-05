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06 января 2018
05 января 2018
Главные новости Москвы
21:56  05 января 2018 0

«Россияне», «азиаты» и один «француз»: названы самые бюджетные автомобили на отечественном рынке

ВАЗ Челябинск, автомобиль, лада гранта
Рейтинг самых доступных в стране машин возглавляет LadaФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Автомобиль Lada Granta в стандартной комплектации остается самым доступным для покупки в РФ. В то же время в топе-10 наиболее дешевых машин в стране, составленном журналистами «Российской газеты», оказались один «француз» и несколько азиатских моделей.

Тройка лидеров в списке самых доступных россиянам автомобилей предсказуемо представлена отечественными машинами. На первом месте Lada Granta за 399 тысяч рублей, на втором — Lada Priora за 414 тысяч, на третьем — лифтбек Grantа за 424 тысячи рублей, сообщает телеканал 360. Кроме того, в первую пятерку входит узбекский Ravon R2 и седан Datsun on-Do, который производится при участии японской компании Nissan на платформе Lada Granta.

Во второй пятерке фигурируют Ravon Nexia, седан Kalina, Brilliance H230, универсал Lada Kalina и седан Renault Logan от французских производителей. Последний вытеснил из списка хэтчбек Lada Kalina, подорожавший со времен составления предыдущего рейтинга на десять тысяч рублей, пишет Nation News.

Виктор Жуков
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