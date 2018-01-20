Программа «Вечерний Ургант» присоединилась к флешмобу Satisfaction Challenge в поддержку курсантов Ульяновского института гражданской авиации. Видеоролик появился в соцстетях под тегом «Ульяновск».
В основе клипа — кадры из программы, появившейся в телеэфире еще в 2015 году. Дмитрий Хрусталев, Александр Гудков, Сергей Лазарев и, разумеется, сам Иван Ургант танцуют под песню Satisfaction, которую наложили на видео при монтаже.
Поводом для его появления стал прогремевший на всю Россию скандал вокруг любительского ролика, снятого курсантами Ульяновского институт гражданской авиации (УИГА). Один из них, к слову, оказался выходцем с Урала. Молодые люди отплясывают в интерьерах общежития в нижнем белье и форменных фуражках авиаторов.
Гнев чиновников и высоких инстанций, требующих покарать будущих авиаторов вплоть до отчисления и принятия к ним неких «установленных законом мер», натолкнулся на широкую волну неприятия. Клипы в поддержку курсантов, как уже сообщало «URA.RU», снимают не только в российских вузах, но даже за рубежом. В итоге прокуратура не усмотрела в действиях молодых людей ничего крамольного, а ульяновский губернатор Сергей Морозов призвал ограничиться соразмерным наказанием.