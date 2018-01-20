{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
«Автобус с 20 казаками! Будет массовая драка»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,59
Динамика за 2 недели
Евро 69,40
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
21 января 2018
20 января 2018
23:01  20 января 2018 2

«Вечерний Ургант» поддержал курсантов из Ульяновска собственным клипом. ВИДЕО

Поклонники восхищаются вкладом шоуменов во флешмобФото: скрин видеоролика программы «Вечерний Ургант»

Программа «Вечерний Ургант» присоединилась к флешмобу Satisfaction Challenge в поддержку курсантов Ульяновского института гражданской авиации. Видеоролик появился в соцстетях под тегом «Ульяновск».

В основе клипа — кадры из программы, появившейся в телеэфире еще в 2015 году. Дмитрий Хрусталев, Александр Гудков, Сергей Лазарев и, разумеется, сам Иван Ургант танцуют под песню Satisfaction, которую наложили на видео при монтаже.

Поводом для его появления стал прогремевший на всю Россию скандал вокруг любительского ролика, снятого курсантами Ульяновского институт гражданской авиации (УИГА). Один из них, к слову, оказался выходцем с Урала. Молодые люди отплясывают в интерьерах общежития в нижнем белье и форменных фуражках авиаторов.

Гнев чиновников и высоких инстанций, требующих покарать будущих авиаторов вплоть до отчисления и принятия к ним неких «установленных законом мер», натолкнулся на широкую волну неприятия. Клипы в поддержку курсантов, как уже сообщало «URA.RU», снимают не только в российских вузах, но даже за рубежом. В итоге прокуратура не усмотрела в действиях молодых людей ничего крамольного, а ульяновский губернатор Сергей Морозов призвал ограничиться соразмерным наказанием.

Алексей Шумов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров