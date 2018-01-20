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21 января 2018
20 января 2018
18:57  20 января 2018 11

Герой секс-клипа ульяновских курсантов-летчиков оказался уральцем. ВИДЕО

«Креатив» молодых людей расколол обществоФото: скрин клипа курсантов

Участник скандального клипа курсантов Ульяновского Института гражданской авиации оказался выходцем из Пермского края. В объяснительной, которую пришлось писать молодому уральцу, он объяснил участие в неоднозначной затее оторванностью от дома, друзей и отсутствием привычки к более жесткому режиму.

Выпускник НОЦ №10 (средняя школа №10 расположенного в Прикамье города Чайковский) Илья С. поступил учиться на пилота в прошлом году, сообщает портал «Рифей Пермь». Теперь его будущая карьера оказалась под угрозой: за видео на грани фола молодым людям грозит отчисление.

Некоторые специалисты сочли, что «раскованность» снявшихся в клипе молодых людей ставит под вопрос необходимые для авиаторов «высокоорганизованность и стремление избежать риска». Такое поведение в будущем обещает не лучшим образом сказаться на безопасности полетов с такими членами экипажа. «Они относятся к особой сфере людей, которые отвечают за жизни больших групп людей и требования к ним несколько иные», — пояснил «URA.RU» врач-сексолог, кандидат медицинских наук, профессор Московского института психоанализа Александр Полеев.

В защиту креативных курсантов выступили представители ЛГБТ-сообщества и учащиеся различных учебных заведений России. К примеру, уже появилось видео молодые люди в футболках и куртках с надписью «МЧС России», пишет «Газета.ru». В поддержку молодых авиаторов станцевали также строители и медики, добавляет RT. Такие же ролики сняли будущие сотрудники МЧС, девушки из Рязановского техникума и даже представительницы армии Израиля.

Скандал начался с появления в Сети пародийного клипа под клубный хит Benny Benassi: будущие летчики исполнили его в нижнем белье и форменных фуражках. Сейчас в Сети по хештэгу #satisfactionchellenge можно найти множество подобных видео.

Алексей Шумов
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