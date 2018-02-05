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06 февраля 2018
05 февраля 2018
Главные новости Москвы
19:55  05 февраля 2018 1

AliExpress запустил в России магазин для бедных

Земля, красивый домик, социальное пособие,бедность, ребенок в автомобиле, проститутки, шлюхи , бедность, нищета, протянутые руки, нет денег
Россияне с небольшим достатком смогут покупать товары на новой площадкеФото: depositphotos.com © URA.RU

Китайская площадка AliExpress запускает новый интернет-магазин для россиян, стоимость товаров в котором не будет превышать 600 рублей. Таким образом компания планирует убить сразу двух зайцев: привлечь молодых покупателей и избавить их от необходимости выплачивать таможенные пошлины.

В AliExpress уверены, что площадка под названием «Лоукостер» будет востребована не только молодежью, но и теми, кто ранее настороженно относился к интернет-шопингу. На новую площадку можно будет попасть через мобильное приложение AliExpress, сообщает Nation News.

Напомним, что с декабря 2017 года в России изменились правила предоставления данных при заказах в зарубежных интернет-магазинах. Помимо паспортных данных, покупатели обязаны предоставлять ИИН и скриншот или ссылку на указанный товар. Налоговая и таможенная службы считают, что изменения исключат риск ввоза товаров на подставных лиц. По мнению экспертов, нововведения не отразятся на качестве оформления товаров.

«Приведет ли это к качеству таможенного оформления со стороны таможенных органов? Я сомневаюсь. А ИНН зачем им нужен? Избыточность сведений не приведет качеству таможенного оформления и собираемости таможенных платежей», — цитирует экс-замначальника главного управления по борьбе с контрабандой ФТС, адвоката Марата Файзулина «Национальная служба новостей».

Сергей Макеев
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