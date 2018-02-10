Россиян научат следить за самыми известными политиками страны

В московской гостинице «Салют» 10 и 11 февраля пройдет общероссийский обучающий семинар «Общественный контроль на выборах президента Российской Федерации». На мероприятии, посвященном главному политическому событию страны, организаторы ждут независимых наблюдателей, экспертов, представителей СМИ и общественников.
В ходе двухдневного семинара участникам продемонстрируют работу инновационной системы наблюдения — портала-агрегатора «Национальный общественный мониторинг». Также активисты обсудят роль общественников в наблюдении на выборах, роль СМИ как отдельного субъекта контроля, а также вопросы международного наблюдения, голосования по месту нахождения и другие актуальные темы.
Среди участников семинара организаторы выделили сопредседателя движения «Россия выбирает» Елену Бабченкову, руководителя исполнительного комитета движения «Корпус „За чистые выборы“» и координатора «Национального общественного мониторинга» Романа Коломойцева. «Планируется участие представителей Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, Общественной палаты Российской Федерации, ведущих электоральных экспертов и политических журналистов», — отметили организаторы.
Выборы президента России пройдут в марте 2018 года. В четверг, 8 февраля, по итогам проверки подписей избирателей ЦИК сформировал избирательный бюллетень, завершив регистрацию восьми кандидатов.