Доходы членов правления «Роснефти» упали в два раза

За квартал члены правления «Роснефти» заработали 610,7 млн рублей
Доходы членов правления «Роснефти» за IV квартал 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года снизились в два раза. Общая сумма вознаграждения за квартал составила 610,7 млн рублей.
Между тем, суммарный доход членов правления нефтяной компании за 2017 год увеличился до 3,9 млрд рублей. В 2016 году нефтяники заработали 3,7 млрд рублей, пишет «Интерфакс».
В пресс-службе «Роснефти» изданию пояснили, что число членов правления компании в 2017 году увеличилось с 10 до 11 человек. А среднемесячная сумма вознаграждения на каждого члена правления сократилась на 4% по сравнению с 2016 годом. Кроме того, 70% из общей суммы было выплачено в первой половине года.