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10 февраля 2018
Главные новости Москвы
18:51  10 февраля 2018 0

Доходы членов правления «Роснефти» упали в два раза

Роснефть. Нижневартовск., роснефть, флаг
За квартал члены правления «Роснефти» заработали 610,7 млн рублейФото: Александр Елизаров © URA.RU

Доходы членов правления «Роснефти» за IV квартал 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года снизились в два раза. Общая сумма вознаграждения за квартал составила 610,7 млн рублей.

Между тем, суммарный доход членов правления нефтяной компании за 2017 год увеличился до 3,9 млрд рублей. В 2016 году нефтяники заработали 3,7 млрд рублей, пишет «Интерфакс».

В пресс-службе «Роснефти» изданию пояснили, что число членов правления компании в 2017 году увеличилось с 10 до 11 человек. А среднемесячная сумма вознаграждения на каждого члена правления сократилась на 4% по сравнению с 2016 годом. Кроме того, 70% из общей суммы было выплачено в первой половине года.

Валерия Романова
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