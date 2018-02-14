Украина хочет заставить Россию выплачивать пенсии жителям Донбасса

02:33 14 февраля 2018 0

Украина оставит жителей Донбасса без украинских пенсий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Европейский суд по правам человека признал право Украины перестать выплачивать пенсии жителям неподконтрольных Киеву территорий, а именно — Луганской и Донецких областей. Об этом в своем Facebook рассказал замминистра юстиции Украины по вопросам евроинтеграции Сергей Петухов, переложив эту ответственность на Россию.

«ЕСПЧ подтвердил, что Украина приняла все доступные меры для предоставления социальных льгот в оккупированных частях Донбасса. Из-за продолжающихся военных действий мы физически не можем платить пенсии в в части Донбасса, и это не является нарушением конвенции. Пенсии в оккупированной части Донбасса должны быть оплачены Россией, которая осуществляет эффективный контроль над этой частью украинской территории. Но это еще предстоит установить в будущих делах ЕСПЧ, по которым мы все еще работаем», — написал Петухов.

В феврале 2017 года ООН потребовала от Киева выплачивать пенсии жителям неподконтрольного Украине Донбасса. Невыполнение этого обязательства представитель ООН назвал нарушением международных законов, напоминает «Федеральное агентство новостей».