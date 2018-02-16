Бельгия призвала Россию соблюдать права геев и лесбиянок на ЧМ-2018

В парламенте Бельгии призвали Россию соблюдать права сексуальных меньшинств во время проведения в стране чемпионата мира по футболу. В связи с этим Брюссель просит внести поправки в российское законодательство. Соответствующее предложение содержится в проекте резолюции к ЧМ-2018.
Бельгия считает, что Россия должна пойти на определенные уступки, если хочет принимать чемпионат европейского масштаба. В иностранном парламенте заявили, что закон о запрете пропаганды гомосексуализма не соответствует канонам ЕС, поэтому предлагают отменить его. «На практике он дает почву для повсеместной дискриминации в отношении сексуальных меньшинств», — приводит вырезку из документа RT. Также бельгийские законодатели призывают правительство РФ привлекать к ответственности виновников актов насилия на почве гомофобии.
Ранее «URA.RU» сообщало, что художник из Сибири предложил изготовить специальные контрацептивы в русском стиле к ЧМ-2018. По его словам, они отразят мощь и величие России.