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16 февраля 2018
Главные новости Москвы
16:13  16 февраля 2018 4

Бельгия призвала Россию соблюдать права геев и лесбиянок на ЧМ-2018

Виды Тель-Авива, Ашдода, Иерусалима. Израиль, геи, лгбт, гомосексуализм, лесбиянки, флаг, нетрадиционная ориентация, гей
Представители ЛГБТ-сообществ не должны будут ущемляться в правах на ЧМ-2018Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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В парламенте Бельгии призвали Россию соблюдать права сексуальных меньшинств во время проведения в стране чемпионата мира по футболу. В связи с этим Брюссель просит внести поправки в российское законодательство. Соответствующее предложение содержится в проекте резолюции к ЧМ-2018.

Бельгия считает, что Россия должна пойти на определенные уступки, если хочет принимать чемпионат европейского масштаба. В иностранном парламенте заявили, что закон о запрете пропаганды гомосексуализма не соответствует канонам ЕС, поэтому предлагают отменить его. «На практике он дает почву для повсеместной дискриминации в отношении сексуальных меньшинств», — приводит вырезку из документа RT. Также бельгийские законодатели призывают правительство РФ привлекать к ответственности виновников актов насилия на почве гомофобии.

Ранее «URA.RU» сообщало, что художник из Сибири предложил изготовить специальные контрацептивы в русском стиле к ЧМ-2018. По его словам, они отразят мощь и величие России.

Ксения Томашова
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