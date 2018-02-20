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20 февраля 2018
19 февраля 2018
Главные новости Москвы
07:35  20 февраля 2018 1

В России сразу 27 автомобильных брендов изменили цены на авто

Ливень в Челябинске, дождь, пикап, ливень, уаз патриот
Среди них и отечественные автоФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российские дилеры изменили цены на легковые автомобили. Согласно мониторингу агентства «Автостат» с января по февраль 2018 года изменения в цене произошли у 27 брендов. Авторы исследования уточняют, что обзор не претендует на всеохватность рынка, но позволяет оценить основные тенденции российских представительств компаний.

Nissan поднял цены на кроссоверы. Juke подорожал на 1,0 — 1,1%, Terrano на 1,1 — 1,8%, Qashqai на 1,8 — 2,6%, X-Trail на 0,7 — 1,4%. Suzuki также увеличила цену на универсалы: SX4 на 0,7 — 1,7%, Vitara на 0,9 — 2,3%. Американские внедорожники Jeep подорожали еще сильнее. Grand Cherokee на 0,2 — 5,2%, а Renegade на 2,6 — 4,3%.

Узбекский Ravon поменял цены на две модели седанов. Стоимость R4 выросла на 2,0 — 3,7%, а Gentra упала в цене — на 1,4 — 1,8%. То же относится к отечественному УАЗу, у которого внедорожник «Хантер» подорожал на 1,2%, а «Пикап» — подешевел на 0,5 — 1,5%.

Снижение цены произошло и у некоторых машин китайских производителей. Так, Chery снизил цену кроссовера Tiggo 3 на 1,1 — 2,1%. Хэтчбек Oley компании FAW подешевел на 2,4%. Фирма DFM, напротив, подняла стоимость универсала AX7 в комплектациях Prestige и Luxury на 2,4 — 2,6%.

Ранее автомобильные эксперты составили рейтинг кроссоверов, которые не стоит покупать на вторичном рынке. Среди моделей оказались Nissan Patrol прошлого поколения, Audi Q7 c большим дизельным двигателем и BMW X3, пишет «Федеральное агентство новостей».

Семен Гринберг
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