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21 февраля 2018
20 февраля 2018
Главные новости Москвы
05:35  21 февраля 2018 0

Пугачева стала жертвой мошенничества. «Не один миллион ушел в песок»

Прощание с режиссером Эльдаром Рязановым в ЦДЛ. Москва. , пугачева алла, галкин максим
Строители обманули Аллу Пугачеву не на один миллион рублейФото: Зураб Джавахадзе © URA.RU

Во время строительства дома Аллы Пугачевой на берегу Истринского водохранилища рабочие обманывали Примадонну и воровали деньги. Об этом журналистам рассказала подруга эстрадной певицы, крестная ее сына — архитектор Мила Ставицкая.

«Познакомились мы с Аллой Борисовной, когда она возводила и все никак не могла закончить свой дом в Малых Бережках. А все потому, что ее кидали на деньги строители. Не один миллион ушел в песок. Это продолжалось до того момента, пока общие друзья не свели ее с моим мужем. Он быстро все разрулил и нашел прекрасных мастеров», — приводит слова Ставицкой портал «Утро.ru».

Дом Пугачевой находится на берегу Истринского водохранилища в деревне Малые Бережки на участке в 50 соток. Певица начала его строить еще в 1991 году. Она не живет в нем с того момента, как кк супруг Максим Галкин построил замок в деревне Грязь.

Сергей Демин
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