19:59 22 февраля 2018 0

Женщина работала в модельном бизнесе с 16 лет Фото: Анастасия Чикати, Instagram

В столице Молдавии Кишиневе 34-летний лучший стоматолог Алексей Митаки, у которого была собственная клиника, перерезал горло 31-летней жене-модели Playboy Анастасии Чикати, а потом покончил с собой. Сиротой остался ребенок, которого женщина родила 30 января.

Родственники супругов сообщили следователям о том, что Алексей «перед тем как отправиться на тот свет звонил им и попросил позаботиться о ребенке», сообщает Nation News. Известно, что мужчина жил на две семьи — с Анастасией и с прежней женой Еленой, с которой находился в разводе. В первой семье у Митаки также остался ребенок.

Анастасия Чикати под псевдонимом Anastasia Cia снималась для обложек журналов Playboy, GQ и Maxim. Девушка работала в Дубае, Бухаресте, снималась в клипах и создала свой собственный модный бренд одежды, передает телеканал 360.

По словам знакомых семейной пары, Анастасия якобы отказывала Алексею в общении с дочерью-младенцем и требовала от супруга по тысяче евро за каждое такое свидание. Они утверждают, что модель фактически рассталась с Алексеем из-за того, что он не открыл на ее имя стоматологическую клинику в Дубае, как она того требовала. Алексей был интеллигентным человеком, но у него не выдержали нервы, считают друзья.