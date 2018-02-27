Автомобиль Дворковича попал в ДТП, когда ехал по встречке

15:53 27 февраля 2018 10

Это уже пятая авария чиновника за последние пять лет Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Заместитель председателя российского правительства Аркадий Дворкович попал в ДТП в Москве. В момент аварии автомобиль высокопоставленного чиновника ехал по встречной полосе.

Авария произошла 14 февраля, однако известно о ней стало только сейчас. Водитель «Citroen» выезжал на Щелковский проезд, зевнул и не успел пропустить BMW Дворковича, который двигался по встречке, сообщает telegram-канал «Mash». По информации ресурса, виновником ДТП признали не водителя зампреда правительства.

Высокопоставленный чиновник в аварии не пострадал. К слову, это уже пятая автомобильная авария, в которую попадает Дворкович за последние пять лет.