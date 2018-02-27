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27 февраля 2018
Главные новости Москвы
15:53  27 февраля 2018 10

Автомобиль Дворковича попал в ДТП, когда ехал по встречке

Пресс-конференция ЭКСПО–2025. Москва, уголовное дело, приговор, арест, дворкович аркадий, суд
Это уже пятая авария чиновника за последние пять летФото: Антон Белицкий © URA.RU

Заместитель председателя российского правительства Аркадий Дворкович попал в ДТП в Москве. В момент аварии автомобиль высокопоставленного чиновника ехал по встречной полосе.

Авария произошла 14 февраля, однако известно о ней стало только сейчас. Водитель «Citroen» выезжал на Щелковский проезд, зевнул и не успел пропустить BMW Дворковича, который двигался по встречке, сообщает telegram-канал «Mash». По информации ресурса, виновником ДТП признали не водителя зампреда правительства.

Высокопоставленный чиновник в аварии не пострадал. К слову, это уже пятая автомобильная авария, в которую попадает Дворкович за последние пять лет.

Александр Пономарев
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