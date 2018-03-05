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05 марта 2018
04 марта 2018
07:22  05 марта 2018 0

Названа причина смерти непроснувшегося итальянского футболиста

Медицинские тесты Давиде Астори не выявляли никаких симптомовФОТО: wikipedia.org

Защитник сборной Италии, капитан клуба «Фиорентина» Давиде Астори умер от остановки сердца «по естественным причинам». Об этом этом сообщил изданию Football Italia прокурор города Удине Антонио Де Николо.

«Странно, что это случилось с профессиональным спортсменом, чье здоровье постоянно проверяется, и медицинские тесты не выявляли никаких симптомов», — отметил прокурор.

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31-летний капитан футбольной команды умер во сне. ФОТО

31-летний Давиде Астори был найден мертвым в гостиничном номере в городе Удина утром 4 марта, уточняет «Федеральное агентство новостей». Спортсмен скончался во сне. Он не вышел к завтраку и не отвечал на телефон, поэтому участники команды забеспокоились. В футбольном клубе «Фиорентина» заявили, что «глубоко потрясены» произошедшим, и попросили СМИ «проявить человечность в знак уважения к его семье».

Международная федерация футбола (ФИФА) выразила соболезнования в связи с кончиной Давиде Астори, пишет «Национальная служба новостей».

Из-за траура матч 27-го тура чемпионата Италии между «Фиорентиной» и «Удинезе» был отменен. Оставшиеся игры также были перенесены. За сборную Италии Астори сыграл 14 матчей и забил один мяч. В 2012-м защитник был близок к переходу в московский «Спартак», однако в последний момент трансфер сорвался.

Наталья Михалева
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