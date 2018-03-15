14:20 15 марта 2018 2

Внимание зрителей было приковано к молодой паре Telegram @SuperRu

В Москве, на показе одежды дизайнера Беллы Потемкиной, внимание зрителей привлекла молодая пара, которая вела себя вызывающе. Мужчина и женщина ублажали друг друга на виду у всех.

На записи с мероприятия видно, как девушка прячет правую руку под сумочкой, которая располагается на коленях у молодого человека. В это же время ее спутник целует девушку в шею, а левой рукой сжимает ее грудь, сообщает Life.ru.

По данным издания, девушкой без комплексов оказалась певица и модель Юлия Берг, ее спутником был шоумен Дмитрий Торин. Ранее сообщалось, что Торин сорвал выступление изнасилованной Дианы Шурыгиной. На мероприятие, где у девушки должна была состояться премьера песни, он привел живого барана. «Привел тебе первого твоего фаната, его зовут Анатолий», — заявил шоумен.