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17 марта 2018
16 марта 2018
03:00  17 марта 2018 0

Порошенко заявил о готовности к войне с Россией. «Девять граммов свинца припасем для каждого»

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Петр Порошенко объявил о готовности ВСУ дать отпор РоссииФото: пресс-служба президента Украины
новость из сюжета:
Война на Украине
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна готова оказать сопротивление в случае нападения России. Об этом глава государства заявил во время своего визита в Краматорск.

«Нас несколько десятков лет усыпляли колыбельными о миролюбивой России и делали это с одной целью — чтобы мы с вами не были готовы к российскому нападению. Но я заявляю: такой ошибки больше никогда не повторится — пусть Россия знает, что мы готовы к отпору и девять граммом свинца припасем для каждого, кто придет к нам с мечом», — приводит «Лента» слова Порошенко, который также заявил, что РФ стянула к границам Украины войска для нападения еще в 2014 году.

По словам президента, сейчас на востоке Украины якобы находятся больше 35 тысяч российских солдат, 700 танков, бронемашин, артиллерийских систем и систем залпового огня.

Ранее, как напоминает RT, Порошенко назначил генерал-лейтенанта Сергея Наева командующим объединёнными силами в Донбассе. Такое подразделение было создано после принятия закона о реинтеграции Донбасса, который дает право президенту Украины использовать армию в мирное время для защиты суверенитета. Иными словами, этот закон разрешает ему использовать вооруженные силы на востоке страны без объявления войны.

Сергей Демин
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