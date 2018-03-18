Рамзан Кадыров проголосовал на выборах президента России. Чеченский лидер приехал на избирательный участок в родовом селе Центарой с матерью и женой.
«Я вместе с дорогой мамой Аймани Несиевной и Медни Мусаевной проголосовал на избирательном участке, расположенном в нашей родной школе села Центарой. На участке находятся наблюдатели из России и других стран. Явка очень высокая, — написал Кадыров на своей странице во „ВКонтакте“. — Перед школой много местных жителей, с которыми учился наш Первый Президент, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров, а также учились и мы с Медни Мусаевной. Звучит музыка, много желающих станцевать зажигательный и искрометный чеченский танец».
Также глава республики подчеркнул, что на улицах чеченских городов и сел большое оживление, люди идут на избирательные участки целыми семьями. При этом прозрачность выборного процесса имеет «неограниченную возможность» контролировать сотни наблюдателей, добавил он. По данным, представленным Кадырову правоохранительными органами, ситуация в Чечне спокойная.
Видео: аккаунт Рамзана Кадырова во «ВКонтакте»