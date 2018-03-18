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18 марта 2018
Главные новости Москвы
17:46  18 марта 2018 0

Кадыров привел на избирательный участок жену и мать. ФОТО, ВИДЕО

Чеченский лидер проголосовал в школе, которую закончилФото: аккаунт Рамзана Кадырова во «Вконтакте»
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Рамзан Кадыров проголосовал на выборах президента России. Чеченский лидер приехал на избирательный участок в родовом селе Центарой с матерью и женой.

«Я вместе с дорогой мамой Аймани Несиевной и Медни Мусаевной проголосовал на избирательном участке, расположенном в нашей родной школе села Центарой. На участке находятся наблюдатели из России и других стран. Явка очень высокая, — написал Кадыров на своей странице во „ВКонтакте“. — Перед школой много местных жителей, с которыми учился наш Первый Президент, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров, а также учились и мы с Медни Мусаевной. Звучит музыка, много желающих станцевать зажигательный и искрометный чеченский танец».

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Фото: аккаунт Рамзана Кадырова во «ВКонтакте»

Также глава республики подчеркнул, что на улицах чеченских городов и сел большое оживление, люди идут на избирательные участки целыми семьями. При этом прозрачность выборного процесса имеет «неограниченную возможность» контролировать сотни наблюдателей, добавил он. По данным, представленным Кадырову правоохранительными органами, ситуация в Чечне спокойная.

Видео: аккаунт Рамзана Кадырова во «ВКонтакте»

Владимир Васин
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