Стало известно, кому достанется все имущество Табакова

01:25 19 марта 2018 0

Актер давно переписал все на супругу Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Огромное наследство советского и российского актера Олега Табакова досталось его супруге Марине Зудиной. Артист уже много лет назад переписал все имущество на жену.

Еще в конце 90-х годов, когда Табаков столкнулся с первыми проблемами со здоровьем, он принял решение переписать все имущество на Зудину. Последней недвижимостью, которая была отписана супруге, стала квартира на Котельнической набережной. Право собственности перешло к Зудиной в 2000 году, передает «Экспресс-газета».

При этом отмечается, что дети Табакова от предыдущих браков возможно не получат ничего, в отличие от детей Зудиной. Известно, что в МХТ им. Чехова Табакову ежемесячно выплачивали примерно по одному миллиону рублей.

Напомним, 12 марта художественный руководитель МХТ им. Чехова Олег Табаков умер на 83-м году жизни после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Артист был госпитализирован еще в ноябре прошлого года — у него диагностировали воспаление легких и сепсис.