Захарова заявила о «беспрецедентной» явке в заграничных учреждениях

Во время проведения выборов президента РФ в заграничных учреждениях, явка на избирательные участки стала беспрецедентно высокой. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Хотела бы просто доложить, что идет просто беспрецедентная явка в наших загранучреждениях. Естественно, это не загранучреждения, это избирательные комиссии, которые сформированы в наших посольствах, генеральных консульствах»», — цитирует RT слова Захаровой.
Также она добавила, что за границей организовали огромное количество дополнительных избирательных участков. А помимо этого, выездные избирательные участки в тех точках, где никогда не организовывали голосование.
Отметим, по последним данным ЦИК РФ, уверенную победу в выборах главы государства одерживает действующий президент РФ Владимир Путин. По результатам промежуточной обработки протоколов избирательных комиссий, его поддержали более 50 млн россиян, принимавших участие в выборах.