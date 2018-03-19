Захарова заявила о «беспрецедентной» явке в заграничных учреждениях

04:45 19 марта 2018 0

За рубежом было организовано множество дополнительных избирательных участков, пояснила представитель МИД РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Во время проведения выборов президента РФ в заграничных учреждениях, явка на избирательные участки стала беспрецедентно высокой. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Хотела бы просто доложить, что идет просто беспрецедентная явка в наших загранучреждениях. Естественно, это не загранучреждения, это избирательные комиссии, которые сформированы в наших посольствах, генеральных консульствах»», — цитирует RT слова Захаровой.

Также она добавила, что за границей организовали огромное количество дополнительных избирательных участков. А помимо этого, выездные избирательные участки в тех точках, где никогда не организовывали голосование.

Отметим, по последним данным ЦИК РФ, уверенную победу в выборах главы государства одерживает действующий президент РФ Владимир Путин. По результатам промежуточной обработки протоколов избирательных комиссий, его поддержали более 50 млн россиян, принимавших участие в выборах.