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19 марта 2018
Главные новости Москвы
09:47  19 марта 2018 0

Названы худшие и лучшие марки автомобилей

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Эксперты сравнили экономичность и внешний видФото: depositphotos.com © URA.RU

Специалисты автомобильного рынка провели исследование и назвали наиболее удачные и неудачные для покупки модели популярных брендов. Исследование затронуло пять известных марок: Toyota, Mitsubishi, Ford, Mazda и Honda.

У этих производителей есть модели, на которые стоит обращать повышенное внимание, а есть и такие, покупая которые владелец теряет деньги и время, предупреждают эксперты портала «Автоновости дня». В антирейтинг вошли Honda Pilot и Honda Crostour. Honda Pilot обладает мощным двигателем, что затратно в плане оплаты налогов. Honda Crostour просто не пользуется популярностью, поэтому зачастую у владельцев возникают проблемы с продажей авто на вторичном рынке. В немилость попали модели CX-7 и CX-9 от Mazda. Разработка Ford Kuga, считают они, также серьезно разочаруют владельцев.

В числе наиболее «интересных» вариантов для покупки и последующей перепродажи специалисты по продажам называют модели Toyota Land Cruiser, Camry и Corolla, а также Mitsubishi Pajero, Pajero Sport, пикап L200 и седан Lancer 9, а также Honda CR-V.

Наталья Михалева
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