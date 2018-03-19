Названы худшие и лучшие марки автомобилей

Специалисты автомобильного рынка провели исследование и назвали наиболее удачные и неудачные для покупки модели популярных брендов. Исследование затронуло пять известных марок: Toyota, Mitsubishi, Ford, Mazda и Honda.
У этих производителей есть модели, на которые стоит обращать повышенное внимание, а есть и такие, покупая которые владелец теряет деньги и время, предупреждают эксперты портала «Автоновости дня». В антирейтинг вошли Honda Pilot и Honda Crostour. Honda Pilot обладает мощным двигателем, что затратно в плане оплаты налогов. Honda Crostour просто не пользуется популярностью, поэтому зачастую у владельцев возникают проблемы с продажей авто на вторичном рынке. В немилость попали модели CX-7 и CX-9 от Mazda. Разработка Ford Kuga, считают они, также серьезно разочаруют владельцев.
В числе наиболее «интересных» вариантов для покупки и последующей перепродажи специалисты по продажам называют модели Toyota Land Cruiser, Camry и Corolla, а также Mitsubishi Pajero, Pajero Sport, пикап L200 и седан Lancer 9, а также Honda CR-V.